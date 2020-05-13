Выпуск новостей за 14:00: Восстановление общественного транспорта в Киеве. Сокращение Витренко

В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 14:00 – в Киеве планируют восстановить работу общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают. Об этом он написал на странице в Фейсбук.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Кривому Розі головний лікар самовільно виписав пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. Дитячі садочки відкриють разом із міжміським транспортом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Уряд хоче переглянути безвізовий режим із Білоруссю. А саме заборонити українцям їздити туди за внутрішнім паспортом.