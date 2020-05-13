Выпуск новостей за 14:00: Восстановление общественного транспорта в Киеве. Сокращение Витренко
В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 14:00 – в Киеве планируют восстановить работу общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают. Об этом он написал на странице в Фейсбук.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У Кривому Розі головний лікар самовільно виписав пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19.
Дитячі садочки відкриють разом із міжміським транспортом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Уряд хоче переглянути безвізовий режим із Білоруссю. А саме заборонити українцям їздити туди за внутрішнім паспортом.
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