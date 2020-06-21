В выпуске новостей за 21 июня состоянию на 15:00 – сегодня медики отмечают свой профессиональный праздник. Их поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что медики "для нас всех лучшие". Масштабная авария произошла на трассе недалеко от Днепра. В ДТП погибли 2 взрослых мужчины и 2-летняя девочка.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Во Львове на фасаде больницы скорой помощи нарисовали мурал с благодарностью медработникам. Москву накрыли обильные ливни и град. За несколько часов стихия парализовала город. И уже со следующей недели семьи погибших от коронавируса медиков начнут получать материальную компенсацию.