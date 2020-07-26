В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 15:00 – в Сиэтле митинг против полицейского произвола перерос в массовые беспорядки: 45 протестующих задержали. Более 20 человек получили ранения, большинство из них – правоохранители. В общежитии Института специальной связи и защиты информации Киевского политеха – вспышка коронавируса. Там лабораторно подтвердили 52 случая инфицирования.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Будівництво "Північного потоку – 2" зупинив нерест тріски. Уряд Данії заборонив будь-які роботи у своїй частині Балтійського моря. Відновити їх можна буде орієнтовно наприкінці вересня.

Північна Корея визнала перший випадок зараження COVID-19. Влада заявляє, що його завіз чоловік, який повернувся до країни 19 липня. Місто Кесон закрили на карантин.

Мер столиці під час прогулянки побачив, як двоє молодиків розписують стіни будинку. Віталій Кличко вирішив їх затримати та передати поліції. Один порушник втік.

Від початку цієї доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не порушуючи мінських угод.