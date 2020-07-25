В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 15:00 – в Одессе началась последняя попытка судовладельца танкера "Делфи" поднять затонувшее судно. Вчерашние усилия поднять судно были неудачными. Ищут с собаками, беспилотниками и вертолетами: на Полтавщине третьи сутки продолжаются поиски террориста Романа Скрипника.

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