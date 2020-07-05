В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 17:00 – в Новой Каховке на Херсонщине вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке. По предварительной версии, пожар начался в одной из квартир на 5 этаже, а уже оттуда перекинулся на шиферную крышу. Спасатели уже вторые сутки ликвидируют последствия непогоды на Львовщине. От паводков пострадали 5 сел в Старосамборском районе.

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В Баку сгорела фабрика по изготовлению красок. Шесть человек травмированы. Загорелось под вечер. Очевидцы рассказывают, что слышали несколько взрывов.

Сегодня в Украине День Военно-морских сил. Его отмечают с 2015 года в первое воскресенье июля. В этом году праздничная церемония прошла в Одессе без парада, техники и кораблей, в закрытом режиме.

17 украинских граждан, которых задержали в Греции, отпустили из местного полицейского участка. Все из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран из-за коронавируса. Сейчас все они находятся на территории посольства Украины.