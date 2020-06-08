В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 15:00 – масштабная авария произошла на Ровенщине. На трассе Киев – Чоп вблизи села Вересневое столкнулись грузовик и 3 легковушки. Погибло 4 человека, среди них – ребенок. Киев остается лидером по скорости распространения COVID-19. Среди новых инфицированных – женщины от 23 до 85 лет и дети. Самому младшему мальчику всего 8 месяцев.

Также в выпуске новостей на канале 24: На Львовщине просят возобновить работу фитнес-клубов и областных маршрутов. С соответствующим обращением мэр города и глава области обратились к правительству. В Николаеве устроили стрельбу прямо на остановке общественного транспорта. Ранения получили 2 мужчин. Их доставили в больницу: угрозы жизни нет. Легенда украинского рок-н-ролла группа Green Grey отыграла уникальный концерт в гостинице "Братислава". Они собрали зрителей на балконах отеля, а сцену построили на фасаде. В Гааге продолжается второй этап слушаний по делу о сбитии самолета рейса МН17. Из-за пандемии COVID-19 заседание проходит с определенными ограничениями. Сам процесс транслируют онлайн.