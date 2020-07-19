В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 15:00 – в Черновцах драка между двумя мужчинами закончилась прицельным выстрелом в голову. Видео с инцидента зафиксировали городские камеры. Столичные водители уже "проинспектировали" свежеуложенный асфальт на Шулявском путепроводе. Те, несмотря на ограждение и осуждающие взгляды самих коммунальщиков, решили проехаться по свежему покрытию.

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