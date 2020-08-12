В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 16:00 – в Днепре разгулялась непогода. Накануне там бушевала гроза с сильным ветром, дождем и градом размером с горошины. В Минске все же восстановили доступ к интернету. Примерно в 7 часов утра заработали все соцсети и мессенджеры, доступ к которым ограничили с 9 августа.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Вспышку коронавируса зафиксировали в Харьковском театре оперы и балета. Там недуг подхватили 6 человек. Все случаи заражения зафиксировали в хоре.

Похожая ситуация и в Одесской филармонии. Там коронавирусом заболели 7 сотрудников.

По состоянию на 12 августа в Украине зарегистрировано 84 548 инфицированных коронавирусом, из которых 1 433 за минувшие сутки.

Глава столичного админсуда Павел Вовк заявил, что готов прийти на допрос в НАБУ. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.