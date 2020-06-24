В выпуске новостей за 24 июня по состоянию на 16:00 – мощный ливень с градом и сильными порывами ветра накрыл Одессу. Кое-где коллекторы не справлялись с таким количеством воды, поэтому улицы превратились в реки, движение транспорта усложнилось. В Киеве разрешили работать ресторанам в помещениях, бассейнам и кинотеатрам.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Во Львове разрешили работать ресторанам и фитнес-клубам. Городской голова Андрей Садовый объяснил, что такой шаг является вынужденным для сохранения малого и среднего бизнеса.

Греческий туроператор, который давно работает на украинском рынке, предоставил бесплатные путевки нашим медикам, которые работают с больными COVID-19.

Более 600 тысяч инфицированных COVID-19 в России. Однако это не остановило Кремль от проведения парада Победы.