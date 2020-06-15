В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 16:00 – Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы. Кроме этого, обязал конфисковать часть его имущества. Сайты для проведения пробного ВНО недоступны, не справились с нагрузкой. В УЦОКО обещают: как только количество посетителей уменьшится, они возобновят свою работу.

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