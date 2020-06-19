В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 16:00 – экс-министру инфраструктуры Омеляну объявили о подозрении. По данным следствия, он издал приказ об уменьшении всех портовых сборов, кроме маячного на 20%. Из-за этого бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен. В Измаиле и еще в 5 районах Одесчины усиливают карантин. Там за последнюю неделю зафиксировали увеличение количества больных COVID-19.

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В столице официально открыли пляжи для купания. Паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха. По словам мэра Виталия Кличко, вода в водоемах, а также в фонтанчиках для питья соответствует всем нормам.

В Украине представили новую политсилу "Пропозиция", в состав которой входят 6 городских голов. Это – Борис Филатов, Александр Сенкевич, Алексей Каспрук, Сергей Сухомлин, Андрей Райкович и Андрей Дяченко.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук все же сложит депутатский мандат. Так как накануне нардепы не поддержали его заявление, политик решил воспользоваться механизмом императивного мандата.