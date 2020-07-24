В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 16:00 – Украина выпустила облигации на 2 миллиарда долларов со сроком погашения в 2033 году. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. Франция завершила расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ. Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.

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