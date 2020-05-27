Выпуск новостей за 16:00: Утверждение плана Львовской ОТГ. Программа стимулирования экономики

В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 16:00 – Кабинет Министров утвердил Львовскую ОТГ в составе 11 общин в формате "большого Львова". В нее вошли 18 населенных пунктов вместе с Львовом. Программу стимулирования экономики представили на заседании правительства. Базируется стратегия на поддержке украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в суд против Президента Украины Владимира Зеленского. Стало известно имя военного, который накануне погиб на Донбассе. Это 24-летний сержант Виталий Лимборский. Полицейские совместно с спецназовцами КОРДа задержали на въезде в Одессу 4 иностранных киллеров – граждан Черногории, Македонии и Сербии.