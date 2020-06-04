В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 16:00 – львовский аэропорт готовится к запуску. Уже с 15 июня там восстановят часть рейсов за границу. О сотрудничестве заявили польские, немецкие и португальские авиаперевозчики. Суд разрешил принудительно привезти Петра Порошенко на допрос. Пятого президента должны допросить, как свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин.

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Зеленский может заплатить штраф за нарушение карантина. Накануне он пил кофе в кафе на Хмельнитчине, где за столом сидели не менее 5 человек и не придерживались дистанции.

В первые 3 дня работы системы видеофиксации количество нарушений ПДД в столице и области стабильно снижается. Об этом рассказали в патрульной полиции.

Полиция и СБУ проводят обыски в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Следственные действия проводят в рамках расследования получения взятки представителем учебного заведения.

Полиция провела обыски у участников массовой перестрелки в Броварах. Правоохранители исследовали места вероятного пребывания соорганизатора и членов вооруженного конфликта.