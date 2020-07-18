В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 17:00 – в Одессе начали работы по подъему затонувшего танкера "Дельфи". Специалисты работают на месте с 6 утра. В Одесской области произошла масштабная авария, где погибли 6 человек, еще 3 – травмированы.

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