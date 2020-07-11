В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 17:00 – столичные выпускники после сдачи ВНО по истории записали и выложили в соцсеть оскорбительное видео в адрес крымских татар. Министерство здравоохранения позволило ослабить карантина в Харькове. Так, в городе разрешили работу кинотеатров, а развлекательные заведения могут принимать посетителей до 23:00.

Также в выпуске новостей на 24 канале: На Донбассе погиб Тарас Матвеев – основатель Поисковой инициативы Майдана. За минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще у 800 человек.

Во Франции пассажиры убили водителя, который попросил их надеть маски.