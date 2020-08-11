В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 18:00 – шоумен Сергей Притула будет баллотироваться в мэры Киева. Он заявил, что готов взять на себя ответственность за изменения и в будущем создать историю успешной столицы. В Киеве сгорело авто бывшего главы Офиса Президента. Неизвестный сжег знаменитую Tesla Андрея Богдана.

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Мировые организации отреагировали на события в Беларуси. ОБСЕ в своем твиттере написала, что остаются на стороне гражданского общества и всех, кто защищает права человека.

В Киеве одна из украинских частных компаний подняла в небо национальный белорусский флаг с помощью дрона.

Во Львове хирурги провели операцию, которая длилась 5 часов. 51-летней женщине удалили 10-килограммовую опухоль.

Реанимации Харькова переполнены больными COVID-19. Область работает над созданием нового реанимационного отделения.