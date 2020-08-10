В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 18:00 – в одесский порт "Южный" зашло судно с больным COVID-19 экипажем. Госпитализированы 11 моряков. Буковина может оказаться в красной карантинной зоне. Двое суток подряд в этой области фиксируют более 100 больных.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Председатель Окружного админсуда Вовк снова проигнорировал допрос в НАБУ. Бюро пригрозило объявить в розыск Вовка и нескольких его коллег.

В Кропивницком открыли эксклюзивную выставку роботов. Предприниматель из Харькова потратил примерно 100 тысяч долларов на инновационные экспонаты.

У главы Луцка Григория Пустовита обнаружили COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. Пустовит припуcтил, что мог инфицироваться во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка.

Из-за ситуации в Беларуси премьер Польши призвал к внеочередному саммиту ЕС. Соответствующее письмо Матеуш Моравецкий написал президентам Европейского совета и Еврокомиссии.