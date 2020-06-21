В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 19:00 – с затонувшего у побережья Одессы танкера "Делфи" вытекло топливо. Пятно разлива набрало значительных размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими. Завтра в Одессе запрещают работу детских заведений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий при участии более чем одного человека на 5 квадратных метров.

Также в выпуске новостей на канале 24:

На Житомирщине мужчина с ножом напал на посетителей кафе. В результате инцидента 1 человек погиб, 8 – в больнице.

Недалеко от Днепра в ДТП погибли двое мужчин и двухлетняя девочка.

В жилом доме Киева произошел взрыв: в результате трагедии есть погибшие, пришлось эвакуировать десятки людей. Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко прибыл на место взрыва газа в доме и начал раздавать местным лимоны.