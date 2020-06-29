В выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 19:00 – по опросу КМИС, в июне только 38% украинцев заявили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского. В мае же таких было почти 50%. Многие украинцы двинулись на выходные в Одессу, поэтому на улицах – толпы отдыхающих.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Украину продолжают заливать дожди, на этот раз затопило Моршин на Львовщине. Из-за обвала на шахте "Привольнянская" в Лисичанске погиб горняк. Еще одного удалось вытащить на поверхность из-под завалов. В Польше во втором туре будут бороться действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Несколько стран Европы зафиксировали повышенный уровень радиации у западной границы России. Об этом сообщили наблюдатели за радиоактивной безопасностью из Финляндии, Норвегии и Швеции.