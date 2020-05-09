Выпуск новостей за 19:00: Парады в России и Беларуси. Качество воздуха в Киеве
В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 19:00 – несмотря на большой уровень заболевания, парад ко Дню Победы таки провели в Беларуси. А вот Россия все же решила не рисковать, но и не пренебрегла действом полностью. Воздух в Киеве грязнее, чем в Китае и Нью-Йорке. Так считало большинство украинцев, ссылаясь на данные приложений в смартфонах.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова привітала українців з Днем перемоги піснею російського виконавця Льва Лещенка.
Уже понад 4 мільйони заражених на COVID-19 у світі. Таку статистику наводить Worldometers.
Пам'ять загиблих солдатів у найкривавішій війні в історії людства вшанував хвилиною мовчання Президент України Володимир Зеленьський.
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