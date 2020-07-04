В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 19:00 – в Украине снова усиливают карантин. Но только в тех регионах, где количество инфицированных растет больше всего. Во Львове впервые за 15 лет провели сложную операцию – пересадку сердца. Донором стал 58-летний львовянин, у которого констатировали смерть мозга. Его родные дали разрешение на трансплантацию.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В футбольной команде "Металлург" заболели COVID-19 13 спортсменов. В Африке массово вымирают слоны. В Англии существенно смягчили карантин.