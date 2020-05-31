В выпуске новостей за 31 мая состоянию на 9:00 – украинская столица впервые отмечает свой день рождения онлайн. В таком формате сегодня пройдет даже традиционный для этого дня "пробег под каштанами". Общественность впервые может узнать, как живут сотрудники СБУ. Ранее информация об их состоянии была засекречена.

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