В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 9:00 – на фронте случилось 28 атак за сутки. Ранены 4 солдата. Боевики активизировали обстрелы на фронте, поэтому количество атак существенно выросло по сравнению со вчерашним днем. Подозреваемый в убийстве полицейский останется под стражей на 60 суток без права внесения залога. Такую меру пресечения избрали 49-летнему жителю Днепра.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Минюсте показали самые дорогие камеры в СИЗО. На вид они как однокомнатные квартиры – с кухней, телевизором и душевой комнатой.

В Беларуси на митингах задержали по меньшей мере 270 человек. Арестовали их за нарушение правил проведения массовых собраний и неповиновение полиции.

На Закарпатье не хватает мест в больницах. Все койки заняты больными COVID-19.

17 развлекательных ночных клубов в Киеве оказались нарушителями правил работы во время карантина. Владельцев заведений привлекут к административной ответственности.