В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 9:00 – лидеры ЕС продлили санкции против России из-за отсутствия прогресса в "минских соглашениях". Об этом заявила Ангела Меркель. Во время задержания мужчина, который похитил 4 миллиона в Днепре, выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в одного из полицейских. Коп, истекая кровью, надел на злоумышленника наручники. К сожалению, позже он умер.

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