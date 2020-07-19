В выпуске новостей за 19 июля состоянию на 9:00 – в Затоке, что в Одесской области, водный скутер врезался в отдыхающего, который плавал на надувном матрасе. От полученных травм мужчина умер в больнице. Круглосуточно дежурить на дорогах решили в полиции Одесской после смертельного ДТП, которое произошло накануне. Обещают особенно следить за нарушителями скоростного режима, чтобы предотвратить ДТП.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Глава министерства обороны США Марк Эспер призвал укрепить НАТО для противодействия России и Китаю. В частности, он назвал Россию нарушителем спокойствия в мире. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Зеленскому и призвал определиться, кем он является на самом деле, и подтвердить свои извинения за видео двухлетней давности "Квартала 95", которое его оскорбило.