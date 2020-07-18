В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 9:00 – взрыв в центре столицы Украины. Пострадал 22-летний студент. Он в тяжелом состоянии с осколочными ранениями ног. Об этом написал городской голова Виталий Кличко в фейсбук. В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер "Кюрасао Трейдер" и 15 членов экипажа. Среди экипажа, вероятно, есть украинцы.

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