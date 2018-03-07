Выпуск новостей 20:00: Арест активов "Газпрома". Сдвиги в деле Курченко

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 20:00 – активы "Газпрома" в Украине уже описывают и арестовывают. Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное досудебное расследование в отношении Сергея Курченко.

Также в выпуске: Охотничьи угодья Януковича хотят превратить в национальный парк. На окраине Киева в районе станции метро "Лесная" взорвалось авто. Оказалось, что СБУ проводило спецоперацию. Министерство культуры провело тендер на приобретение книг для публичных библиотек.