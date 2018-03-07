Выпуск новостей 20:00: Арест активов "Газпрома". Сдвиги в деле Курченко
Выпуск новостей 20:58, 7 марта 76 Читати новину українською
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 20:00 – активы "Газпрома" в Украине уже описывают и арестовывают. Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное досудебное расследование в отношении Сергея Курченко.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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