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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      Выпуск новостей 20:00: Бюджет-2020. Реакция "Слуги народа" на оскорбление журналистки Дубинским

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 20:00 – сегодня в парламенте чиновники объясняли, каким видят бюджет-2020. Кабмин планирует сократить дефицит бюджета – то есть разницу между поступлениями и расходами – до чуть более 2%. Это недопустимо, – в "Слуге народа" отреагировали на оскорбление Дубинским журналистки 24 канала.

      Также в выпуске:

      Шарий и Ляшко остались без госфинансирования.

      Итоги пресс-марафона.

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      Теги: Олександр Дубинский Слуга народа Бюджет 2020 Выпуск новостей
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