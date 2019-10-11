Выпуск новостей 20:00: Бюджет-2020. Реакция "Слуги народа" на оскорбление журналистки Дубинским

В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 20:00 – сегодня в парламенте чиновники объясняли, каким видят бюджет-2020. Кабмин планирует сократить дефицит бюджета – то есть разницу между поступлениями и расходами – до чуть более 2%. Это недопустимо, – в "Слуге народа" отреагировали на оскорбление Дубинским журналистки 24 канала.

Также в выпуске: Шарий и Ляшко остались без госфинансирования. Итоги пресс-марафона.