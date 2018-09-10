Выпуск новостей 20:00: ДТП с сыном мэра на Черниговщине. Ограбление Нефедова

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 20:00 – в Прилуках на Черниговщине в аварию попал сын мэра Ярослав Попенко. Мужчина был пьяным и агрессивным, а когда очевидцы снимали его на видео, тот пытался вырвать из их рук телефон. В Киеве воры-альпинисты ограбили квартиру заместителя министра экономики Максима Нефедова. По его словам, воры унесли часы, портфель и украшения.

Также в выпуске: Известного блогера и ветерана АТО Валерия Ананьева задержали на Днепровщине. На Николаевщине пьяный мужчина открыл огонь по детям, трое ранены. Гонщика, который на смерть сбил двух человек на трамвайной остановке в Одессе, арестовали на два месяца.