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Выпуск новостей 20:00: ДТП с сыном мэра на Черниговщине. Ограбление Нефедова

Выпуск новостей 19 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 20:00 – в Прилуках на Черниговщине в аварию попал сын мэра Ярослав Попенко. Мужчина был пьяным и агрессивным, а когда очевидцы снимали его на видео, тот пытался вырвать из их рук телефон. В Киеве воры-альпинисты ограбили квартиру заместителя министра экономики Максима Нефедова. По его словам, воры унесли часы, портфель и украшения.

Также в выпуске:

Известного блогера и ветерана АТО Валерия Ананьева задержали на Днепровщине.

На Николаевщине пьяный мужчина открыл огонь по детям, трое ранены.

Гонщика, который на смерть сбил двух человек на трамвайной остановке в Одессе, арестовали на два месяца.

Теги: Новости Киева Ограбления Новости Черкасс ДТП под Лодзем Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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