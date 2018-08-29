Выпуск новостей 20:00: Киев без горячей воды. Завещание Маккейна

В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 20:00 – премьер Владимир Гройсман пообещал помочь Киеву с поставками газа. Мол, ситуация с поставками голубого топлива в столице критическая. Поэтому вскоре в дома киевлян может вернуться горячая вода. Сенатор Джон Маккейн завещал, чтобы гроб с его телом нес российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший.

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