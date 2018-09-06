Выпуск новостей 20:00: Падение вертолета в Харькове. Химические выбросы в Крыму

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 20:00 – на Харьковщине упал вертолет, привлеченный к тушению лесного пожара. Никто из членов экипажа не пострадал, инцидент назвали "аварийной посадкой". Медики побывали в семи селах вблизи крымского завода "Титан" и проверили ситуацию на Херсонщине.

Также в выпуске: В Польше российскому шпиону грозит до 10 лет тюрьмы. Петиция в поддержку Олега Сенцова набрала необходимые 100 тысяч подписей.