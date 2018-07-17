Выпуск новостей 20:00: Переговоры о транзите российского газа. Ситуация под Горловкой
В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 20:00 – переговоры о транзите российского газа в Европу через Украину завершились ничем, в Берлине Украина и Россия при посредничестве ЕС обсудила новые условия контракта, в 2019 году истекает соглашение с "Газпромом" о транзите. Горловское направление в сводках штаба ООС фигурирует всегда, во время "хлебного перемирия" обстрелы боевиками продолжаются.
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Источник: 24 канал
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