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Выпуск новостей 20:00: Переговоры о транзите российского газа. Ситуация под Горловкой

Выпуск новостей 29 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 20:00 – переговоры о транзите российского газа в Европу через Украину завершились ничем, в Берлине Украина и Россия при посредничестве ЕС обсудила новые условия контракта, в 2019 году истекает соглашение с "Газпромом" о транзите. Горловское направление в сводках штаба ООС фигурирует всегда, во время "хлебного перемирия" обстрелы боевиками продолжаются.

Также в выпуске:

Новое письмо Сенцова.

Блогеры на танковом складе.

Четвертая годовщина трагедии рейса МН-17

Теги: Украина – Россия Газпром Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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