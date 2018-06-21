Выпуск новостей 20:00: Проблемы со здоровьем Сенцова. Платный въезд в Киев

Выпуск новостей 20:00: Проблемы со здоровьем Сенцова. Платный въезд в КиевВыпуск новостей 33 Читати новину українською
В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 20:00 – у украинского пленника Олега Сенцова, который 14 июня начал второй месяц голодовки, проблемы с почками и сердцем. У политзаключенного случился кризис и его принудительно пытались накормить. В Киеве предлагают ввести оплату за въезд в центральное ядро столицы, а также построить перехватывающие паркинги на въезде в город.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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