Выпуск новостей 20:00: Проблемы со здоровьем Сенцова. Платный въезд в Киев

В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 20:00 – у украинского пленника Олега Сенцова, который 14 июня начал второй месяц голодовки, проблемы с почками и сердцем. У политзаключенного случился кризис и его принудительно пытались накормить. В Киеве предлагают ввести оплату за въезд в центральное ядро столицы, а также построить перехватывающие паркинги на въезде в город.

Также в выпуске: Верховная Рада приняла законопроект о нацбезопасности, который приближает Украину к стандартам НАТО. Александр Куць может возглавить Донецкую военно-гражданскую администрацию. Жители села на Житомирщине страдают от ядохимикатов.