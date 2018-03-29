Выпуск новостей 20:00: Просьба Савченко. Гибель мальчика на Львовщине
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 20:00 – Надежда Савченко просила отстранить от дела прокурора. На Львовщине 10-летнего мальчика насмерть засыпало землей.
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Источник: 24 Канал
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