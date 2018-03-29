Выпуск новостей 20:00: Просьба Савченко. Гибель мальчика на Львовщине

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 20:00 – Надежда Савченко просила отстранить от дела прокурора. На Львовщине 10-летнего мальчика насмерть засыпало землей.

Также в выпуске: На фронте 32 обстрела, двое военных ранены. В Конотопе трехдневный траур по погибшим добровольцам. Молодежь в Киеве увлекается моржеванием.