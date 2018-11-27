Выпуск новостей 20:00: Реакция мира на события в Азове. Борьба за моряков
В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 20: 00 – во время заседания Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания по конфликту в Азовском море по той повестке дня, которую предлагала Россия. Для освобождения моряков Украина планирует усиление резолюции "Милитаризация Крыма, Азовского моря и Черного моря", которую должны принимать на Генассамблее ООН
Также в выпуске:
Мнения украинцев о военном положении.
Как будет работать военное положение на Харьковщине.
Больше о заседании Совбеза ООН в прямом эфире 24 канала рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
Источник: 24 канал
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