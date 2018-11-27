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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей 20:00: Реакция мира на события в Азове. Борьба за моряков

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 20: 00 – во время заседания Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания по конфликту в Азовском море по той повестке дня, которую предлагала Россия. Для освобождения моряков Украина планирует усиление резолюции "Милитаризация Крыма, Азовского моря и Черного моря", которую должны принимать на Генассамблее ООН

      Также в выпуске:

      Мнения украинцев о военном положении.

      Как будет работать военное положение на Харьковщине.

      Больше о заседании Совбеза ООН в прямом эфире 24 канала рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

      Теги: Конфликт в Азовском море ООН Военное положение в Украине Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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