Выпуск новостей 20:00: Реакция мира на события в Азове. Борьба за моряков

В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 20: 00 – во время заседания Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания по конфликту в Азовском море по той повестке дня, которую предлагала Россия. Для освобождения моряков Украина планирует усиление резолюции "Милитаризация Крыма, Азовского моря и Черного моря", которую должны принимать на Генассамблее ООН

Также в выпуске: Мнения украинцев о военном положении. Как будет работать военное положение на Харьковщине. Больше о заседании Совбеза ООН в прямом эфире 24 канала рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.