Выпуск новостей 20:00: Ремонт Шулявского моста. Самая горячая точка фронта
В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 20:00 – киевский Шулявский мост, который частично обрушился в 2017 году, начнут ремонтировать. В субботу, 18 августа, движение перекроют на полгода. Там уже снесли палатки и понемногу свозят строительные материалы. Самым горячим участком на линии фронта остается Приазовье, там враг стреляет днем и ночью.
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Источник: 24 канал
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