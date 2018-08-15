Выпуск новостей 20:00: Ремонт Шулявского моста. Самая горячая точка фронта

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 20:00 – киевский Шулявский мост, который частично обрушился в 2017 году, начнут ремонтировать. В субботу, 18 августа, движение перекроют на полгода. Там уже снесли палатки и понемногу свозят строительные материалы. Самым горячим участком на линии фронта остается Приазовье, там враг стреляет днем и ночью.

Также в выпуске: Обвал моста в Италии: плохое техобслуживание или ошибка архитектора? Мать Сенцова получила письмо от Администрации Путина. Прокуратура оправдывается за свое бездействие в деле бывших налоговиков.