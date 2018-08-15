22:58
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, сегодня
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, сегодня
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, сегодня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей 20:00: Ремонт Шулявского моста. Самая горячая точка фронта

Выпуск новостей 29 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 20:00 – киевский Шулявский мост, который частично обрушился в 2017 году, начнут ремонтировать. В субботу, 18 августа, движение перекроют на полгода. Там уже снесли палатки и понемногу свозят строительные материалы. Самым горячим участком на линии фронта остается Приазовье, там враг стреляет днем и ночью.

Также в выпуске:

Обвал моста в Италии: плохое техобслуживание или ошибка архитектора?

Мать Сенцова получила письмо от Администрации Путина.

Прокуратура оправдывается за свое бездействие в деле бывших налоговиков.

Теги: Новости Киева Выпуск новостей Война на Донбассе Строительство Шулявский мост Операция Объединенных сил АТО
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Мільйонні застави і Bentley в лікарню: як просувається справа "податківців Клименка"
сегодня, 21:58 Мільйонні застави і Bentley в лікарню: як просувається справа "податківців Клименка"
Блог Медіа
Смартфоны с лучшей камерой: Sony Xperia XZ2 Premium или Huawei P20 Pro
сегодня, 21:02 Смартфоны с лучшей камерой: Sony Xperia XZ2 Premium или Huawei P20 Pro
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
сегодня, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Россия идет в наступление: почему Путин начинает новую фазу войны?
сегодня, 20:00 Россия идет в наступление: почему Путин начинает новую фазу войны?
Інна Жолобович
Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады
сегодня, 19:02 Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады
Катерина Петренко
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Выпуск новостей 24 января по состоянию на 23:00
 25 января 2016 , 00:19
Выпуск новостей за 16:00: Непогода на Закарпатье. Студенты до сих пор блокируют университет
 7 ноября 2016 , 16:58
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ответ Кремля о помиловании Сенцова. Стрельба в Киеве
 сегодня , 22:01
Выпуск новостей за 20:00: Следствие по делу Панова. Утечка азотной кислоты
 7 августа , 20:44
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук