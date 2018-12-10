Выпуск новостей 20:00: Санкции за "выборы" на Донбассе. Весомые финансовые потери РФ
В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 20:00 – Евросоюз ввел санкции против 9 лиц, причастных к проведению "выборов" в псевдореспубликах, в частности против "руководителя ЛНР" Леонида Пасечника. Теперь этим людям запрещен въезд в ЕС. Из-за санкций россияне потеряли 6% ВВП, рядовые россияне потеряли на увеличении пенсионного возраста, а 26 российских миллиардеров потеряли 16 млрд долл.
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Источник: 24 канал
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