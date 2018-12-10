Выпуск новостей 20:00: Санкции за "выборы" на Донбассе. Весомые финансовые потери РФ

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 20:00 – Евросоюз ввел санкции против 9 лиц, причастных к проведению "выборов" в псевдореспубликах, в частности против "руководителя ЛНР" Леонида Пасечника. Теперь этим людям запрещен въезд в ЕС. Из-за санкций россияне потеряли 6% ВВП, рядовые россияне потеряли на увеличении пенсионного возраста, а 26 российских миллиардеров потеряли 16 млрд долл.

Также в выпуске: Виктор Чумак поддержал Анатолия Гриценко как кандидата в президенты и возглавит его избирательный штаб. Львов на 80 месте в топ-100 самых привлекательных для туристов городов.