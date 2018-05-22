Выпуск новостей 20:00: Состояние отравившихся детей в Харькове. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 20:00 – количество госпитализированных детей после распыления газа в харьковской школе №3 возросло до 38 человек, состояние детей стабильное. За минувшие сутки пророссийские войска более полусотни раз обстреливали позиции украинских армейцев, большинство обстрелов зафиксированы из запрещенных калибров.

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