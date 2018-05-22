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Выпуск новостей 20:00: Состояние отравившихся детей в Харькове. Ситуация на фронте

Выпуск новостей 29 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 20:00 – количество госпитализированных детей после распыления газа в харьковской школе №3 возросло до 38 человек, состояние детей стабильное. За минувшие сутки пророссийские войска более полусотни раз обстреливали позиции украинских армейцев, большинство обстрелов зафиксированы из запрещенных калибров.

Также в выпуске:

На Закарпатье загорелась электричка с пассажирами, пострадавших нет.

Шесть человек умерли после попойки метиловым спиртом в Борисполе на Киевщине, еще один человек выжил.

Николаевских школьников, которые отравились неизвестным веществом, готовят к выписке. Медики говорят, что опасность миновала и здоровью детей уже ничего не угрожает.

Российская Госдума приняла закон об ответе на санкции Запада.

Теги: Украина – Россия Дети отравление Выпуск новостей Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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