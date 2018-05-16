Выпуск новостей 20:00: Ужасная находка в Днепре. Рыцари ордена непокоренных

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 20:00 – в Днепре на территории одного из фермерских хозяйств выкопали 36 мешков с вещами воинов, которые погибли Под Иловайском. Рыцарями ордена непокоренных сегодня стали 42 человека, и это не только бойцы войны на Востоке Украины. Среди них ветераны чеченских и грузинских войн, ликвидаторы ЧАЭС, которые также взяли оружие в руки, и диссиденты.

Также в выпуске: Политзаключенный Кремля Олег Сенцов объявил голодовку. В госдепе США осудили строительство Россией моста и открытие автомобильного движения по нему. Российско-террористические войска обстреляли Майское на Донетчине.