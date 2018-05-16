Выпуск новостей 20:00: Ужасная находка в Днепре. Рыцари ордена непокоренных
В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 20:00 – в Днепре на территории одного из фермерских хозяйств выкопали 36 мешков с вещами воинов, которые погибли Под Иловайском. Рыцарями ордена непокоренных сегодня стали 42 человека, и это не только бойцы войны на Востоке Украины. Среди них ветераны чеченских и грузинских войн, ликвидаторы ЧАЭС, которые также взяли оружие в руки, и диссиденты.
Также в выпуске:
Политзаключенный Кремля Олег Сенцов объявил голодовку.
В госдепе США осудили строительство Россией моста и открытие автомобильного движения по нему.
Российско-террористические войска обстреляли Майское на Донетчине.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии