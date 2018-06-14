Выпуск новостей 20:00: Взрыв в Киеве. Скандальная норма в законе об Антикоррупционном суде

В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 20:00 – в Киеве прогремел взрыв, ранены четверо детей, их госпитализировали, двое в тяжелом состоянии. В законе об Антикоррупционном суде нашли норму, которая может помочь коррупционерам избежать наказания.

Также в выпуске: В России стартовал Чемпионат мира по футболу. Турчинов раскритиковал казаков, которые будут охранять ЧМ-2018. Олег Сенцов голодает уже месяц.