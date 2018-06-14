Выпуск новостей 20:00: Взрыв в Киеве. Скандальная норма в законе об Антикоррупционном суде
В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 20:00 – в Киеве прогремел взрыв, ранены четверо детей, их госпитализировали, двое в тяжелом состоянии. В законе об Антикоррупционном суде нашли норму, которая может помочь коррупционерам избежать наказания.
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Источник: 24 Канал
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