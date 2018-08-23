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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Выпуск новостей 20:00: Залог Тамразову. Скандал из-за пандуса в Харькове

Выпуск новостей 22 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 20:00 – 20 миллионов гривен залога. – такую сумму назначил суд экс-замглавы правления "Укргаздобыча" Алексею Тамразову. И это – единственная альтернатива его ареста. Соседи набросились на члена паралимпийской сборной Украины по фехтованию Анну Пашкову за то, что она хочет установить пандус в подъезде многоквартирного дома.

Также в выпуске:

Во Франции мужчина с ножом набросился на людей: двое погибли, еще один человек получил ранения.

До Львова на лечение доставили пассажирку автобуса, который на днях перевернулся в Польше.

Нацкомиссия приняла решение отменить формулу "Роттердам+", которая регулирует рынок энергетики.

 

Теги: Выпуск новостей Скандал Новости Харькова Судьи
Источник: 24 канал
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