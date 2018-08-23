Выпуск новостей 20:00: Залог Тамразову. Скандал из-за пандуса в Харькове
В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 20:00 – 20 миллионов гривен залога. – такую сумму назначил суд экс-замглавы правления "Укргаздобыча" Алексею Тамразову. И это – единственная альтернатива его ареста. Соседи набросились на члена паралимпийской сборной Украины по фехтованию Анну Пашкову за то, что она хочет установить пандус в подъезде многоквартирного дома.
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Источник: 24 канал
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