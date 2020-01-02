Выпуск новостей 9:00: Первые потери на фронте в 2020. Новый свидетель по делу импичмента Трампа

В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 9:00 – в районе Золотого на Луганщине погиб украинский воин Юрий Сергеев, известный под позывным "Гудвин". Обстоятельства его смерти выясняют. Личный адвокат Дональда Трампа готов свидетельствовать по делу об импичменте президента США. Об этом Рудольф Джулиани заявил в комментарии американскому телеканалу АВС.

Также в выпуске: Родственники героев Небесной Сотни просят вернуть прокуроров, которые представляли сторону обвинения по делам Майдана раньше. С сегодняшнего дня в Украине больше нет Генпрокуратуры. Вместо этого работу начинает новый орган – Офис генпрокурора. Отечественный кинематограф в 2019 году отметился победами на международных кинофестивалях, громкими скандалами и провалами.