10:51
2 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 января
      Вести.UA. Жир: Виктор Павлик идет в президенты? Пьяный эфир с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      20:03, 1 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Выпуск новостей 9:00: Первые потери на фронте в 2020. Новый свидетель по делу импичмента Трампа

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 9:00 – в районе Золотого на Луганщине погиб украинский воин Юрий Сергеев, известный под позывным "Гудвин". Обстоятельства его смерти выясняют. Личный адвокат Дональда Трампа готов свидетельствовать по делу об импичменте президента США. Об этом Рудольф Джулиани заявил в комментарии американскому телеканалу АВС.

      Также в выпуске:

      Родственники героев Небесной Сотни просят вернуть прокуроров, которые представляли сторону обвинения по делам Майдана раньше.

      С сегодняшнего дня в Украине больше нет Генпрокуратуры. Вместо этого работу начинает новый орган – Офис генпрокурора.

      Отечественный кинематограф в 2019 году отметился победами на международных кинофестивалях, громкими скандалами и провалами.

      Гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака
      сегодня
      948
      Теги: Война на Донбассе Потери Импичмент Трампа Выпуск новостей Дональд Трамп
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:03 Главные новости 1 января: Новый год, изменения-2020, транзит газа
      713
      1 января , 17:47 Наиболее значимые победы Украины в 2019 году
      Євгенія Мазур 568
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      141
      1 января , 15:20 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 2067
      1 января , 12:00 Как избавиться от похмелья: советы медиков
      Олександр Бевза 11507
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук