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ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
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ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей 9:00: Пострадавшие от отравления шаурмой в Киеве. Ситуация на фронте

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 9:00 – полиция устроит проверку точек продажи шаурмы в Киеве. А все из-за массовых отравлений. Из-за это уличного блюда на больничных койках уже более 60 человек. И каждый день в столице их количество растет. Беспокойными были сутки на фронте. Боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ. 5 армейцев получили ранения за сутки, а один военный исчез.

Также в выпуске:

Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк самолетом доставили в Киев в ожоговый центр.

ГПУ подготовила подозрение руководителю САП Назару Холодницкому в совершении двух преступлений, но генпрокурор Юрий Луценко его не подписал.

В Харькове установили мировой воздушный рекорд.

Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Киева Выпуск новостей отравление
Источник: 24 канал
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