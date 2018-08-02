Выпуск новостей 9:00: Пострадавшие от отравления шаурмой в Киеве. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 9:00 – полиция устроит проверку точек продажи шаурмы в Киеве. А все из-за массовых отравлений. Из-за это уличного блюда на больничных койках уже более 60 человек. И каждый день в столице их количество растет. Беспокойными были сутки на фронте. Боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ. 5 армейцев получили ранения за сутки, а один военный исчез.
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Источник: 24 канал
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