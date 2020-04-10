Выпуск новостей 9:00: Штраф за сплетни о COVID-19. Запрет алкоголя в обсервации

В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 9:00 – на Волыни женщину оштрафовали за то, что сплетничала о коронавирусе. Она рассказывала, что ее односельчанин подцепил COVID-19 за рубежом и намерен приехать с недугом домой. Украинцам, находящимся в обсервации, запретили употреблять алкоголь. Проживание для них будет бесплатным, а вот за еду придется платить.

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Трое космонавтов прибыли на МКС, это двое россиян и американец. В NASA заверили, что они отбыли двухнедельный карантин перед тем, как отправиться в космос.

Правоохранители взялись за библейскую школу на Днепропетровщине. Там из-за нарушения карантина инфицировались 20 человек. Полиция провела обыск в помещении заведения и изъяла вещественные доказательства.

На въезде на Львовщину начали обустраивать блокпосты. Один КПП заработал в городе Золочев, что на границе с Тернопольщиной. Тем, кто направляется в область, меряют температуру.

В США зарегистрировали рекордную безработицу. Уже 17 миллионов человек подали заявки на страховые выплаты. На фоне пандемии работу потерял каждый десятый американец.