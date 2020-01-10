Выпуск новостей 9:00: Воспоминания о погибших самолета МАУ в Иране. Потери на фронте

В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 9:00 – Екатерина Статник всего две недели не дожила до своего 28-го Дня рождения. Девушка была одной из бортпроводниц злосчастного Боинга, который разбился в далеком Иране. Российские наемники продолжают стрелять по позициям наших защитников, несмотря на договоренности о режиме тишины. В результате один украинский военный погиб.

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