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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Выпуск новостей 9:00: Воспоминания о погибших самолета МАУ в Иране. Потери на фронте

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 9:00 – Екатерина Статник всего две недели не дожила до своего 28-го Дня рождения. Девушка была одной из бортпроводниц злосчастного Боинга, который разбился в далеком Иране. Российские наемники продолжают стрелять по позициям наших защитников, несмотря на договоренности о режиме тишины. В результате один украинский военный погиб.

      Также в выпуске:

      Дональд Трамп считает, что в НАТО нужно включить страны Ближнего Востока. Но не уточнил, какие именно.

      В доме военного киллер Вооруженных сил Украины пытался заложить взрывчатку и все это по заказу российских спецслужб.

      Палата общин парламента Великобритании одобрила в третьем окончательном чтении законопроект о выходе из ЕС.

      Авиакомпании приостановили полеты над Ираном после ракетного обстрела и авиакатастрофы МАУ
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      Теги: Война на Донбассе Владимир Путин Выпуск новостей
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