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      Выпуск новостей на 10:00: Температурный рекорд в Антарктиде. Извержение вулкана в Индонезии

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 10:00 – бразильские ученые зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде. Однако пока Всемирная метеорологическая станция рекорд не подтвердила. В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана в мире Мерапи на острове Ява. Вулканологи предупредили о дальнейших взрывах, которые потенциально могут повлечь обвал лавы и оползни.

      Также в выпуске:

      Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина должна принять участие в тренировочной миссии НАТО в Ираке.

      Владимир Зеленский вероятно встречался с главой Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.

      Американский Сенат ограничил полномочия Дональду Трампу по военным действиям против Ирана.

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      Теги: Индонезия Выпуск новостей
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