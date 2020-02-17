Выпуск новостей на 10:00: Увеличение количества смертей из-за коронавируса. Обстрелы на фронте
В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 10:00 – смертельно опасный коронавирус продолжает уносить жизни в Китае. За минувшие сутки в провинции Хубэй от последствий инфекции умерла сотня людей. Боевики продолжают нарушать Минские соглашения. Возле Крымского, Лебединского, Орехового, Новозвановки и Хутора Вильный палили из запрещенных минометов.
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В столице задержали криминального авторитета Евгения Анисимова, который во времена Януковича требовал деньги у запорожских предпринимателей.
В Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек.
Автомобиль "Ауди" на бешеной скорости возле пешеходного перехода сбил целую семью, ожидавшую зеленого сигнала светофора.
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