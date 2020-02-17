12:31
17 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Выпуск новостей на 10:00: Увеличение количества смертей из-за коронавируса. Обстрелы на фронте

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 10:00 – смертельно опасный коронавирус продолжает уносить жизни в Китае. За минувшие сутки в провинции Хубэй от последствий инфекции умерла сотня людей. Боевики продолжают нарушать Минские соглашения. Возле Крымского, Лебединского, Орехового, Новозвановки и Хутора Вильный палили из запрещенных минометов.

      Также в выпуске:

      В столице задержали криминального авторитета Евгения Анисимова, который во времена Януковича требовал деньги у запорожских предпринимателей.

      В Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек.

      Автомобиль "Ауди" на бешеной скорости возле пешеходного перехода сбил целую семью, ожидавшую зеленого сигнала светофора.

      Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
      сегодня
      17896
      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:12 Мальдивы против Омана: что показало расследование "Схем"
      Михайло Дубинянський 61
      сегодня , 10:03 Сорок дней после катастрофы МАУ в Иране: главное о трагедии
      Олена Кук 106308
      сегодня , 11:30 ORBI CITY в Батуми: чем поражает крупнейший гостиничный комплекс в мире
      103
      сегодня , 08:40 Инсульт и первая помощь: что нужно знать каждому
      Уляна Супрун 601
      сегодня , 08:02 Главные новости 16 февраля: задержание криминального авторитета Анисимова, Данилов в Иране
      Емал Набі 1396
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук