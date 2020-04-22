Выпуск новостей на 10:00: Жертвы стрельбы в Канаде. Первая смерть от COVID-19 на Николаевщине
В выпуске новостей за 22 апреля состоянием на 10:00 – количество жертв самой кровавой стрельбы в истории Канады возросло до 22. Об этом сообщили в королевской полиции Канады. Среди убитых – 17 летний юноша. Первую смерть от коронавируса зафиксировали на Николаевщине. Умерла 81-летняя женщина из села Вороновка. В больницу ее госпитализировали 9 апреля.
Также в выпуске:
Рекордное количество метадона стоимостью 2 миллиона долларов правоохранители изъяли в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Министры иностранных дел стран Европейского союза сегодня обсудят Украину и Восточное партнерство в условиях пандемии коронавируса.
На Буковине коронавирус скосил целую семью. От болезни умерли двое братьев с разницей в один день. А потом умерла в больнице и их бабушка.
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