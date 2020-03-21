Выпуск новостей на 11: 00: отмена рейсов с Кипра. Ушла из жизни Бекешкина
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 11:00 – компания отменила свой рейс с Кипра на сегодня из-за низкого спроса на билеты. Об этом сообщает консульство Украины в республике. Сегодня преждевременно умерла социолог Ирина Бекешкина. О смерти сообщили на сайте Фонда "Демократические инициативы", директором которого была Бекешкина.
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