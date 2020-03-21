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      Выпуск новостей на 11: 00: отмена рейсов с Кипра. Ушла из жизни Бекешкина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 11:00 – компания отменила свой рейс с Кипра на сегодня из-за низкого спроса на билеты. Об этом сообщает консульство Украины в республике. Сегодня преждевременно умерла социолог Ирина Бекешкина. О смерти сообщили на сайте Фонда "Демократические инициативы", директором которого была Бекешкина.

      Также в выпуске:

      Гео Лерос больше не советник Зеленского. Президент уволил нардепа "Слуги народа" с должности своего внештатного советника.

      На передовой вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки четверо украинских военных получили ранения.

      В США за сутки 5 тысяч случаев коронавируса.

      Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации
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      Теги: Кипр Выпуск новостей
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